S’abonner au mag
  • C1
  • Tirage

Monaco se frottera au Real Madrid, à Manchester City et à la Juventus

MR
Monaco se frottera au Real Madrid, à Manchester City et à la Juventus

Des étoiles sur le Rocher.

Pour sa seizième participation à la phase principale de la Ligue des champions, l’AS Monaco a hérité d’un groupe corsé – chapeau 4 oblige. Après être tombé lors des barrages face à Benfica la saison dernière, Adi Hütter et ses joueurs se déplaceront à Madrid pour y défier le Real, recevront Manchester City et la Juventus à Louis-II.

Un signe pour Paul Pogba

De quoi rappeler de bons souvenirs de qualification face aux Merengues lors de l’épopée de 2004, ainsi que face aux Skyblues lors de celle de 2017 ; comme de plus douloureux face aux Bianconeri avec les éliminations en 1998, 2015 et 2017. Ce duel italo-monégasque devrait tout de même offrir un match spécial à Paul Pogba, joueur de la Juve au moment de son contrôle dopage positif et qui pourrait – en fonction du calendrier – retrouver l’Europe face à son ancien club.

Pour le reste du programme : Tottenham et Galatasaray à domicile, ainsi que Club BrugesBodø/Glimt et Paphos à l’extérieur.

Du froid donc, mais beaucoup de matchs chauds !

MR

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine