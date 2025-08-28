Monaco se frottera au Real Madrid, à Manchester City et à la Juventus

Des étoiles sur le Rocher.

Pour sa seizième participation à la phase principale de la Ligue des champions, l’AS Monaco a hérité d’un groupe corsé – chapeau 4 oblige. Après être tombé lors des barrages face à Benfica la saison dernière, Adi Hütter et ses joueurs se déplaceront à Madrid pour y défier le Real, recevront Manchester City et la Juventus à Louis-II.

Un signe pour Paul Pogba

De quoi rappeler de bons souvenirs de qualification face aux Merengues lors de l’épopée de 2004, ainsi que face aux Skyblues lors de celle de 2017 ; comme de plus douloureux face aux Bianconeri avec les éliminations en 1998, 2015 et 2017. Ce duel italo-monégasque devrait tout de même offrir un match spécial à Paul Pogba, joueur de la Juve au moment de son contrôle dopage positif et qui pourrait – en fonction du calendrier – retrouver l’Europe face à son ancien club.

Pour le reste du programme : Tottenham et Galatasaray à domicile, ainsi que Club Bruges, Bodø/Glimt et Paphos à l’extérieur.

Du froid donc, mais beaucoup de matchs chauds !