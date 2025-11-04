Kingsley Coman choisit son camp entre le PSG et le Bayern

The best of both worlds.

Formé à Paris, starifié à Munich et désormais exilé à Al-Nassr depuis cet été, Kingsley Coman connaît mieux que quiconque le goût de ce PSG-Bayern. Neuf confrontations, une finale gagnée, et des souvenirs plein les mollets. Avant le (presque) choc de ce mardi soir (21 heures), le Français a été clair sur ses affinités dans Le Parisien : « J’ai davantage d’amis à Munich. »

1-1, cœur au centre

Dix ans de Bayern, 339 matchs, 20 trophées et des liens solides dans le vestiaire bavarois, forcément, ça laisse des traces. Le PSG, lui, ne compte plus aucun joueur de sa génération depuis le départ de Presnel Kimpembe. « Bien sûr que j’ai cet amour pour Paris, mais quand tu passes autant de temps dans un club, tu t’attaches. Je supporterai le Bayern, mais si le PSG gagne, je serai content aussi », glisse-t-il, diplomate.

Et si Coman regarde désormais la Ligue des champions depuis Riyad, il sait mieux que quiconque pourquoi ce duel est devenu un Klassiker européen : c’est son coup de tête en 2020, en finale, qui a scellé le sort du PSG et installé cette affiche parmi les plus récurrentes et symboliques du Vieux Continent.

En plus, il avait célébré comme il se doit. Merci Kingsley.

En direct : PSG-Bayern (0-0)