Le siège de Dunkerque perquisitionné

Une famille en tort ?

Selon les informations de La Voix du Nord, la police judiciaire de Lille s’est rendue ce mardi au siège de l’USL Dunkerque dans le cadre d’une affaire de suspicion de détournement de fonds. Une perquisition inopinée qui fait suite à l’enquête ouverte en mai 2023 pour le même motif. Le commissaire aux comptes de la Société anonyme sportive professionnelle (SASSP) qui gère le club dunkerquois a constaté « des anomalies pouvant s’apparenter à des détournements de fonds et l’instauration d’un système de fausses factures pour une somme approchant les 420 000 euros », rapporte RMC Sport.

Face à ces accusations, le président Edwin Pindi et son prédécesseur Jean-Pierre Scouarnec se renvoient la faute et la mauvaise gestion financière de l’USLD. Un contexte compliqué en coulisses pour Dunkerque, qui va beaucoup mieux sportivement avec une 14e place en Ligue 2 et une invincibilité en cours en 2024.

L’effet Demba Ba.

