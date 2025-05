Wahbi Khazri juge les critiques à son encontre injustes

Une deuxième relégation en trois ans, quand même.

Après avoir fait partie de l’équipe de Saint-Étienne entrée dans l’histoire pour sa chute en Ligue 2, Wahbi Khazri goûte de nouveau amèrement à la descente cette saison, avec Montpellier. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’international tunisien avoue « mal » vivre la situation, même s’il reconnaît que l’effectif « n’a que ce que [qu’il] mérite, Montpellier a l’équipe la plus faible de Ligue 1 ».

Une réponse ferme à Der Zakarian

Ces dernières semaines, celui qui est arrivé au MHSC à l’été 2022 est particulièrement ciblé par les supporters. « Une calzone pour Khazri, un casse-dalle pour Téji », avaient notamment scandé quelques trublions, préférant rire devant une énième prestation insipide face à Reims (0-0). Le principal intéressé estime qu’il est « trop facile de toujours tirer sur les mêmes et de [le] faire passer pour le méchant de service ».

Wahbi Khazri fustige notamment les propos que Michel Der Zakarian a tenu dans les colonnes de So Foot, après son départ du club, où il critiquait la condition physique des deux cadres. « Un soi-disant coach part, il sort les pistolets et balance des grenades. Vous pensez vraiment qu’avec Téji Savanier, on a 5 voire 8 kilos en trop, pour reprendre ses propos ? Si c’était le cas, tu ne peux pas jouer à ce niveau. On aurait « pété » à tout va. (…) Je n’ai pas joué la carotte, jamais lâché ni suis arrivé en retard, contrairement à certains. Si vous regardez mes données GPS, vous verrez que je n’ai jamais été en dessous des autres. Notamment dans les courses à haute intensité. Je ne suis pas parfait. Mais quand je vois l’image que l’on me donne, ça me désole. Parlez-moi plutôt de ses performances tactiques », a-t-il lancé.

Règlements de comptes à la Paillade.

