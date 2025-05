Pierre Sage devrait rebondir à Lens

Ce n’est pas l’Angleterre, mais on s’en rapproche.

Pierre Sage l’affirmait il y a quelques semaines : son kif serait d’entraîner de l’autre côté de la Manche. Cette volonté ne devrait pas être exaucée de suite, puisque le Français se serait mis d’accord avec le RC Lens, selon les informations de L’Équipe.

Un contrat de plusieurs saisons

Toujours selon le quotidien français, les Sang et Or et Pierre Sage devraient s’engager pour deux ou trois saisons. Son adjoint et le reste de la composition de son staff ne sont pas encore connus. Dans un entretien accordé au Progrès à la mi-mai, le technicien avait évoqué plusieurs offres à son égard. « Il y a eu beaucoup de bruits autour de Nantes, Reims, Lens, Rennes, voire un peu Toulouse. À l’heure actuelle, ce sont surtout des rumeurs », confiait-il.

Évincé de l’Olympique lyonnais en début d’année 2025, c’est donc un nouveau challenge qui devrait attendre Pierre Sage. Les Lensois ont terminé l’exercice 2024-2025 à la huitième position de Ligue 1, sans compétition européenne à jouer. Qualifier une équipe pour l’Europe ? Une mission que l’homme de 46 ans connaît bien.

Sa longue parka est déjà prête pour le temps calaisien.

