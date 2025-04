Pierre Sage prêt à relever un nouveau défi et rêve d’Angleterre

Un appel à candidatures.

Viré de son poste d’entraîneur par l’Olympique lyonnais en janvier dernier, Pierre Sage est désormais libre comme l’air. L’homme de 45 ans s’est livré sur ses futures ambitions et affirme être « prêt pour un nouveau projet ».

Son futur, son licenciement, sa relation avec Textor

« Je veux commencer la saison prochaine en France ou ailleurs en Europe, idéalement dans les cinq grands championnats », explique le Français dans un entretien accordé au média américain The Athtletic. Pierre Sage l’assume, l’Angleterre est une destination qui le brancherait.

« Mon rêve est de travailler en Angleterre parce que je pense que c’est le meilleur pays et le meilleur championnat », sans pour autant se focaliser uniquement sur la Premier League : « Le Championship est aussi un bon championnat. »

57% - Pourcentage de victoires avec Lyon toutes compétitions confondues au 21e siècle 🥇 Gérard Houllier - 63.9% 🥈 Alain Perrin - 63.6% 🥉 Pierre Sage - 57.1% Fin ? pic.twitter.com/HcDoHMuX4v — OptaJean (@OptaJean) January 27, 2025

Désigné à la tête de l’équipe de l’OL pour succéder à Fabio Grosso en novembre 2023, le technicien s’est exprimé sur son licenciement treize mois plus tard, malgré une qualification héroïque en Ligue Europa. « C’était difficile de perdre mon emploi, mais le plus difficile a été de quitter Lyon parce que c’est mon club, ma ville. […] Mon deuxième poste sera peut-être le plus important. Je crois que c’est José Mourinho qui a dit qu’on devient entraîneur quand on est viré la première fois », confie-t-il.

C’est l’ancien entraîneur du LOSC et de l’AC Milan Paulo Fonseca qui a pris la relève de la bande du Général Lacazette, une « opportunité commerciale pour le propriétaire », estime Pierre Sage. Avant de poursuivre : « Le nom de Paulo Fonseca contre celui de Pierre Sage lui a donné plus de garanties pour trouver peut-être un nouvel investisseur, pour améliorer le club dans d’autres domaines également. »

Des propos synonymes de mécontentement envers le président John Textor ? Pas vraiment : « J’ai beaucoup de respect pour le propriétaire parce qu’il m’a donné ma chance. C’était une relation très étroite parce qu’il est proche de l’équipe. Nous avons beaucoup discuté du onze de départ, du système, des actifs parce que c’est aussi un business. C’est normal, car c’est son argent et son club. »

Bon, on le voit où, en août prochain ?

