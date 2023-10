L’hommage des joueurs de l’Union saint-gilloise aux victimes d’Hillsborough

Classe.

Arrivée mercredi à Liverpool en vue de la rencontre de Ligue Europa face au club anglais, la délégation de l’Union saint-gilloise en a profité pour rendre hommage aux 97 victimes du drame d’Hillsborough (en 1989), en déposant un bouquet de fleurs devant le mémorial (situé à Anfield) et en se recueillant devant celui-ci.

At our arrival at Anfield ahead of tonight's training session, we paid tribute to the 97 victims of the Hillsborough disaster. #LIVUSG #UEL #JFT97 pic.twitter.com/AvjRln3z01

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 4, 2023