Létang : « Il faut se taire, la fermer et gagner des matchs »

Dans le filet des Merlus.

Trois jours après avoir pris une option pour la qualification en C4 contre Rijeka (2-1), Lille s’est totalement ramassé sur la pelouse de Lorient ce dimanche. Pas grand-chose n’a fonctionné pour les Dogues, qui étaient déjà menés de deux buts au bout de dix minutes. Ce qui a logiquement assez peu plu au président Olivier Létang, venu pousser une gueulante auprès de Canal+ à la fin de la rencontre : « Je pense qu’il ne faut pas faire de grande théorie. Quand on est prévenu, qu’on le sait, que le capitaine le répète dans le vestiaire avant le match en disant “attention à notre entame de match, ils vont venir nous chercher…” et qu’au bout de dix minutes de jeu, vous êtes menés 2-0 en donnant les buts en plus, vous vous sabordez. Après, on peut faire toutes les théories du monde, mais lorsque l’on se saborde comme ça, contre une équipe qui, on le sait, joue avec un bloc très bas avant de procéder en contre, c’est difficile de marquer des buts. »

« Je pense qu’aujourd’hui, il ne faut pas parler. On a déjà eu un avertissement jeudi. Aujourd’hui, on a reçu une claque. Je n’ai pas vu nos valeurs, nos valeurs de combat, de férocité. Il faut se taire, la fermer et maintenant, il faut gagner des matchs. L’avenir nous le dira, mais vaut peut-être mieux perdre une fois pour que cela réveille tout le monde », a conclu le dirigeant lillois, dans une sortie qui ressemble à celle du capitaine Benjamin André avant lui : « Depuis le début de la saison, on savait que ça nous pendait au nez. Vaut peut-être mieux se prendre une bonne gifle dès maintenant pour que l’on se remette tous la tête à l’endroit. »

Pas idéal, à quatre jours d’aller défendre l’honneur du football français en Croatie.

