La liste de l’Espagne pour affronter la France en Ligue des nations, avec un revenant

À un peu plus de dix jours de la demi-finale de la Ligue des nations qui l’opposera à la France, l’Espagne a annoncé sa liste pour le dernier carré de la compétition. Luis de la Fuente pourra compter sur tous ses cadres pour faire tomber les Tricolores et retrouver la finale à Munich.

Une première pour Isco depuis 2019

Parmi les leaders de la formation espagnole, on retrouve notamment Lamine Yamal, au sommet de son art, ou encore Pedri et Nico Williams. À noter le retour d’Isco, qui renaît de ses cendres cette saison et dont la dernière sélection datait du 10 juin 2019, face à la Suède (victoire 3-0).

Un temps espéré avec les Bleus, Robin Le Normand a également été convoqué, tout comme le prometteur Dean Huijsen. Fermin Lopez, également retenu pour l’Euro U21, a été appelé pour la première fois en équipe A.

Vainqueur des Pays-Bas lors des quarts de finale

Pour rappel, la Roja avait sorti les Pays-Bas aux tirs au but (3-3, 5-4 TAB) lors des quarts de finale. Après avoir remporté l’Euro, l’Espagne poursuit sa série d’invincibilité et n’a plus perdu depuis le 22 mars 2024, contre la Colombie. Soit 18 matchs sans défaite (3 nuls et 15 victoires).

