Les ultras du Séville FC s’opposent à la venue de Sergio Ramos

Accueil glacial en Andalousie.

La belle histoire de cette fin de mercato pourrait passer de l’idylle au divorce assez rapidement. Les Biris Norte, principal groupe d’ultras du Séville FC, ont publié un communiqué ce mardi pour s’opposer à la venue de Sergio Ramos. Salué pour retourner dans son club formateur malgré d’autres offres alléchantes, le natif de Camas n’a pas que des amis à Sánchez Pizjuán. En 2005, avant de signer au Real Madrid, le défenseur central est entré en conflit avec les Biris pour ne jamais en sortir. Chaque retour de l’international espagnol s’accompagnait alors d’un climat de défiance et de célébrations osées devant ses anciennes tribunes.

« Nous ne sommes pas motivés par la haine ou la rancœur, mais par l’amour et la fierté pour notre club, son histoire et ses supporters. Nous pensons que la simple proposition de cette signature est déjà un manque de respect pour les valeurs qui ont fait notre grandeur, pour les symboles et les légendes qui ont défendu notre blason, et pour les milliers de Sévillans qui ont souffert du mépris de ce joueur dans le passé », a fait savoir le groupe. Toutefois, les supporters ont tenu à expliquer qu’il n’y aura pas de « grèves d’encouragement » pour l’équipe ou « d’insultes » envers Sergio Ramos.

Une simple façon de faire comprendre aux dirigeants que la plaie restait ouverte.

Sergio Ramos, le barbu de Séville est de retour