Les supporters strasbourgeois protestent ensemble contre les propriétaires de BlueCo

Les raisons de la colère.

En amont de la réception de Rennes (match en cours), des centaines de supporters du Racing Club de Strasbourg ont protesté contre BlueCo, le consortium américain de Todd Boehly qui détient le RCSA depuis le mois de juin 2023 (et qui détient aussi Chelsea). Amassés en cortège et menés par les Ultras Boys 90, tous se sont réunis devant le siège de la Fédération des supporters du club, avec chants, fumigènes craqués et banderoles anti-BlueCo. Le contingent est ensuite parti en direction du stade.

La marche des @UltraBoys90 contre BlueCo, consortium américain propriétaire du Racing Club de Strasbourg, est partie. Plusieurs centaines de personnes sont présentes dans le cortège qui se dirige vers le stade de la Meinau, avant la rencontre face à Rennes, à 17h05. pic.twitter.com/g3VyRmRjPd — France Bleu Alsace (@bleualsace) March 31, 2024

« Ce combat n’est pas un sprint, c’est un marathon. Ça peut être très long », « Les joueurs n’y sont pour rien, ce qu’on veut c’est l’indépendance » ou encore « BlueCo, on n’en veut pas » ont été parmi les messages véhiculés par les UB, groupe qui mène la révolte depuis déjà de longs mois au cœur des tribunes de la Meinau. Douzième, Strasbourg cherche cette année encore à se maintenir en Ligue 1 et a peut-être amorcé une série meilleure, avant la trêve, sur la pelouse de Nantes.

La multipropriété dans le football, une des tares du XXIe siècle.