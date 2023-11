Les supporters d’Everton déploient une banderole contre la Premier League

Pas contents ! Pas contents !

Le choc entre Manchester City et Liverpool a également donné lieu à un spectacle un peu particulier dans les airs. Alors que Skyblues et Reds bataillaient sur la pelouse de l’Etihad, les supporters d’Everton ont survolé le stade, déployant une banderole portant l’inscription « Premier League = Corrupt » (« Premier League = Corrompue », en VF). Une action qui fait suite à la décision du championnat anglais de retirer dix points aux Toffees pour non respect des règles financières en vigueur dans le Royaume. Ces derniers ont en effet affiché des pertes estimées à 124,5 millions de livres sterling au cours des trois dernières saisons, au-delà des 105 millions autorisés.

Avant la banderole déployée par le groupe de supporters The 1878s, une première avait réclamé la libération de l’activiste émirati Ahmed Mansoor. Ce dernier a été condamné à dix ans de prison en 2018 pour avoir « diffamé » son pays. Trois ans auparavant, ce dernier avait reçu le prix Martin Ennals pour les défenseurs des droits de l’homme pour son travail de sensibilisation à la détention arbitraire, à la torture et aux traitements dégradants au sein des Emirats-Arabes-Unis. L’action a été organisée par Amnesty International, avec la volonté de sensibiliser les fans des Citizens, alors que le club est détenu par le Cheikh Mansour.

Le message est passé, en mondovision.

Le retrait de points d’Everton discuté au Parlement britannique