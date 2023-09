Les groupes de supporters de l’OM nient avoir menacé les dirigeants

Le club vit bien.

À quelques heures d’affronter l’Ajax en ouverture de sa campagne de Ligue Europa, l’OM s’enfonce de plus en plus dans la crise. Après l’interview de Pablo Longoria parue dans La Provence ce jeudi, les groupes de supporters, et notamment Rachid Zeroual, sortent du silence. Représentant des groupes auprès du club, il est sous le feu des critiques des dirigeants, qui l’accusent sans le nommer d’avoir gravement menacé la direction marseillaise. « Pour tous ceux qui veulent me jeter en pâture : essayez toujours. Je suis marseillais, je suis supporter de l’OM, je suis là pour supporter mon club. J’aime mon club, j’aime mon groupe de supporters. Je déteste les traîtres », a répondu Zeroual sur RTL en fin d’après-midi.

Communiqué des groupes pic.twitter.com/U0ez7yOhSH — South Winners 1987 (@Winners1987) September 21, 2023

« Il y a eu des insinuations par rapport à ma famille. Tous ces mouvements sont basés sur le fait de faire peur. “Si tu fais ça, on va te calomnier, on va sortir un dossier sur toi” : vous savez combien de fois je l’ai vécu ces derniers mois ? Beaucoup », avait témoigné Longoria. Des accusations réfutées par Zeroual, et les South Winners, qui se sont fendus d’un communiqué quelques minutes après la sortie de leur chef. Le groupe y affirme qu’« aucunes “menaces de mort” ou “menaces de violence” n’ont jamais été proférées à l’encontre des dirigeants, de leur famille ou de quiconque », lundi lors de la fameuse réunion qui a mis le feu aux poudres. Par ailleurs, ils menacent de « saisir l’autorité judiciaire » contre « toute personne physique ou morale (qui) aurait l’intention de continuer à relayer cette affirmation diffamante ».

Heureusement que l’Ajax est nul en ce moment.

