Lens confirme des discussions pour l’arrivée d’un nouvel actionnaire

Réorganisation en cours.

Alors que côté terrain, les hommes de Franck Haise sont en plein sprint final pour essayer de retrouver l’Europe, côté coulisses, le RC Lens connaît de nombreux changements. Le club artésien s’est notamment séparé de Mike Mode, quelques jours seulement après son arrivée. « Le contact a été établi avec cette personne notamment lors du match de C1 contre Séville. En général, on ne communique pas sur les personnes qui composent notre cellule de recrutement. Je peux vous confirmer que la période d’essai de Mike Mode a été rompue ce lundi », a confirmé ce jeudi le DG du club, Arnaud Pouille, à L’Équipe.

Ce dernier a également évoqué la possible arrivée d’un nouvel actionnaire, un investisseur étranger qui serait sur le point de racheter 25% des parts des Sang et Or, selon les informations du quotidien sportif. « Des discussions concrètes à un niveau relativement élevé sont en cours. Cela fait trois ans que Joseph Oughourlian en parle. Vous ne pouvez pas ignorer qu’il existe un volet de confidentialité, a confié Pouille. Tant qu’il n’y a pas de concrétisation, je pense qu’il faut s’abstenir de communiquer. Joseph Oughourlian, en qualité de président et de propriétaire, le fera à l’heure H. »

Patience, patience.

