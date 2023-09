Le témoignage glaçant de la femme du supporter agressé lors de Nantes-OM

La bêtise incarnée.

Vendredi soir lors du match entre Nantes et Marseille, un homme a été victime d’un infarctus après avoir été insulté et agressé parce qu’il soutenait l’OM, accompagné de son fils de six ans. Elle aussi présente en tribune Océane, son épouse s’est confiée à BFMTV sur cette soirée cauchemardesque, pourtant parfaitement lancée par l’ouverture du score d’Ismaïla Sarr. « On a montré qu’on était contents. C’est à ce moment-là qu’on a subi un déferlement de violence de la part de certains individus qui étaient dans la tribune d’à côté, la tribune Loire. On s’est fait insulter, on nous a craché dessus. On a reçu des gobelets de bière. J’ai su après qu’on nous avait aussi uriné dessus. Certains ont montré leur sexe. Sans aucune intervention de stadiers, raconte Alicia Mahé. Ils nous ont répondu : “Je n’ai pas à intervenir, ce n’est pas ma tribune.” »

💬 "On a subi un déferlement de violence" Une famille agressée en plein match Nantes-OM, le père fait un infarctus pic.twitter.com/9DKz03rG22 — BFMTV (@BFMTV) September 3, 2023

Jusqu’au drame, survenu peu avant la mi-temps. « Il a fait un malaise cardiaque dans les tribunes. Je pensais au départ qu’il convulsait. J’ai paniqué, j’ai hurlé, j’ai appelé au secours. J’étais entouré de ma famille. Mon papa s’est occupé de mon mari. Ma sœur, mon frère et mon cousin de mon fils. Moi, j’étais en panique, décrit-elle. Un jeune spectateur qui était à côté de nous était pompier. Il a tout de suite vu qu’il fallait masser très rapidement. Ils ont fait comme ils ont pu en attendant l’arrivée des secours. Mon mari a ensuite été évacué en ambulance. Il avait fait un premier arrêt cardiaque. (…) Certains supporters ont même pris des selfies devant l’ambulance dans laquelle mon mari était en train de se faire réanimer. » Malgré un deuxième arrêt sur le chemin de l’hôpital, ce dernier va mieux. « Il récupère tant bien que mal, il n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé. L’atterrissage est dur, mais il va bien », rassure Alicia Mahé.

La catastrophe a été évitée de peu.

