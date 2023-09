Un jeune supporter de l’OM pris à partie à la Beaujoire, son père fait un infarctus

La débilité n’a pas de couleur.

Trois mois après l’affaire Kenzo, un autre très grave incident impliquant un jeune supporter marseillais est survenu, ce vendredi soir à la Beaujoire lors du match entre le FC Nantes et l’OM (1-1). C’est sa mère qui a raconté le déroulé des évènements (« corroboré par plusieurs témoins » selon Presse Océan), sur Twitter : pris à partie par des supporters nantais, alors qu’il se situait en tribune Océane (et non pas dans le parcage visiteurs) juste à côté de la très animée tribune Loire, l’enfant de six ans et sa famille ont essuyé crachats, injures et projectiles. À tel point que le père, en voulant défendre son fils, a fait un infarctus et a dû être réanimé à deux reprises par les secours, pendant la rencontre.

« Hier, c’était le premier match de mon fils de six ans à la Beaujoire, et tout ne s’est pas correctement déroulé, peut-on lire. Notre tort : être supporters de l’OM et l’avoir laissé porter son maillot pour le match. Nous avons été agressés durant la rencontre : crachats, insultes, bières jetées au visage… Mon mari, en voulant défendre sa famille, a fait un infarctus dans la tribune. Et là encore, certains idiots de la tribune Loire n’ont eu aucun respect : selfies devant l’ambulance, insultes encore… Mon fils de six ans a vécu son premier match dans un stade français où son père a failli mourir en défendant sa famille. Merci aux stadiers incompétents qui n’ont rien fait car ce n’était pas leur tribune ! Merci aux urgentistes qui ont sauvé mon mari de deux arrêts. »

Un témoignage glaçant et une nouvelle alerte quant aux attitudes très dangereuses de certains individus dans nos tribunes.

