Le tatouage d’une joueuse fait polémique en Argentine

Elle a choisi son camp.

Yamila Rodriguez, attaquante argentine, a fait parler d’elle ce lundi. Non pas pour le match de l’Argentine, qu’elle et ses coéquipières ont d’ailleurs perdu face à l’Italie (1-0), pour leur entrée dans la compétition. Plutôt pour une affaire de tatouage. À sa sortie de banc, à un quart d’heuredu terme, les fans de l’Albiceleste ont en effet pu constater que la jambe gauche de Rodriguez affichait deux tatouages : un de la légende nationale, Diego Maradona, et un second, non pas de Lionel Messi, mais de Cristiano Ronaldo.

Yamila Rodríguez, jogadora da seleção argentina, tem Cristiano Ronaldo tatuado na perna esquerda. pic.twitter.com/T2RkjwFT46 — Cabine Desportiva (@CabineSport) July 24, 2023

Alors pourquoi pas, après tout, à chacun son modèle. Mais le culte de la personnalité n’a pas manqué de faire réagir chez les vainqueurs de la dernière Coupe du monde, pour qui le sacre de la Pulga ne faisait plus aucun doute quant à la rivalité l’opposant au Portugais.

Que les Argentins se rassurent, Yamila Rodriguez apprécie tout de même un peu Lionel Messi.

Pronostic Italie Argentine : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine