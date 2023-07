Pronostic Italie Argentine : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

L’Argentine tient le coup face à l’Italie

Quart de finaliste du dernier Mondial, l’Italie n’aborde cependant pas cette nouvelle Coupe du Monde 2023 dans les meilleures dispositions. En effet, la Squadra Azzurra reste sur une élimination précoce à l’Euro de l’été dernier (en phase de groupes), et elle n’a pas totalement rassuré sur ses derniers matchs amicaux. Après un tournoi amical relevé mal négocié en février (deux revers face face à l’Allemagne et l’Angleterre, une victoire contre la Corée du Sud), l’Italie a dominé la Colombie en avril (2-1), et fait en juillet un match nul face au Maroc (0-0) et une victoire face à la Nouvelle-Zélande en juillet (0-1). En plus, l’Italie se présentera sur ce Mondial sans sa capitaine Sara Gama, écartée par la sélectionneuse.

En face, l’Argentine n’est pas la meilleure équipe féminine d’Amérique du Sud, continent assez largement dominé par le Brésil. 3e de la dernière Copa America, l’Argentine a en revanche bien préparé cette Coupe du Monde en remportant 5 de ses 6 matchs amicaux disputés en 2023. La semaine passée, les Argentines ont dominé largement le Pérou (4-0) pour leur dernière rencontre. Ayant l’objectif d’enfin passer le 1er tour d’un Mondial dans un groupe qui semble homogène avec la victoire serrée de la Suède face à l’Afrique du Sud dimanche, la Albiceleste pourrait tenir le coup face à des Italiennes rajeunies.

