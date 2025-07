L'Angleterre écœure l'Italie et se qualifie pour la finale

Angleterre 2-1 Italie

Buts : Agyemang (90e+6) et Kelly (119e) pour les Lionesses // Bonansea (33e) pour les Azzurre

L’expérience du champion en titre a fini par l’emporter sur l’insouciance de la belle surprise du tournoi. Et Dieu sait si le scénario fut cruel. Rapidement menée au score par l’Italie dans cette première demi-finale de l’Euro, l’Angleterre a une nouvelle fois dû plonger dans les abysses avant de remonter à la surface : une égalisation sur le gong, puis le coup de grâce en toute fin de prolongation (2-1). Les joueuses de Sarina Wiegman disputeront leur troisième finale de grand tournoi consécutive, le 27 juillet prochain à Bâle. Elles y retrouveront soit l’Allemagne, qu’elles avaient domptée à Wembley en 2022, soit l’Espagne, contre qui elles étaient tombées en finale du Mondial 2023.

Une occasion, un but

Comme face aux Norvégiennes en quarts de finale, les Italiennes démarrent avec une défense à cinq et le rêve de faire tomber un adversaire bien plus expérimenté et favori sur le papier. Dès le début du match, les Anglaises imposent un pressing haut et agressif aux Transalpines, sans pour autant se créer du danger concret. Les Azzurre serrent les dents, défendent en meute et parviennent à sortir les griffes. Une seule attaque incisive suffit pour toucher la bête : Sofia Cantore déborde côté droit, centre en bout de course, et après deux déviations, Barbara Bonansea claque une praline dans les filets anglais (0-1, 33e).

Toujours aussi décevantes dans le jeu, les Anglaises tremblent des genoux. Sur une contre-attaque, Lauren James a bien l’égalisation au bout des crampons, mais Laura Giuliani sort une manchette impeccable pour repousser le danger (38e). Après la pause et le remplacement de Lauren James, les Lionesses se réveillent en multipliant les vagues offensives. Les Italiennes souffrent à vue d’œil : les crampes gagnent les organismes, et les joueuses offensives ne parviennent pas à concrétiser les différentes phases de contre-attaque. Et comme si la situation n’était pas assez difficile à tenir, Cristiana Girelli, capitaine et star de l’équipe, doit sortir en larmes après ce qui semble être une blessure musculaire (64e).

Les remplaçantes sauvent Albion

Alors que les minutes s’égrainent, l’Italie manque de s’offrir le but de la délivrance en butant à deux reprises sur Hannah Hampton (86e). Ce double arrêt est le tournant de la demi-finale. Car dans le temps additionnel, l’entrante Michelle Agyemang – déjà décisive face à la Suède en quarts de finale – profite d’un ballon repoussé dans l’axe par Giuliani pour égaliser au buzzer (1-1, 90e+6). Dépité, le banc italien remet le champagne au frais et sort les gourdes des glacières pour entamer 30 minutes de prolongation qui s’annoncent âpres.

Bien aidées par ce sentiment d’être miraculées, les Anglaises se montrent dangereuses tout au long de l’extra-time. Déjà héroïque, Michelle Agyemang manque de peu de signer un doublé légendaire en trouvant la barre transversale sur une frappe lobée (117e). Au bord de la rupture, l’Italie craque une nouvelle fois sur le fil : Emma Severini ceinture grossièrement Beth Mead dans la surface alors que le ballon est à des kilomètres. Penalty indiscutable pour les Anglaises. Chloe Kelly, elle aussi entrée en jeu durant la rencontre, s’élance, bute d’abord sur Giuliani, mais suit parfaitement pour pousser le ballon au fond des filets (2-1, 119e). Il n’y aura cette fois pas de tirs au but. Au coup de sifflet final, le stade de Genève explose, emporté par un Sweet Caroline hurlé à pleins poumons par les supporters des Lionesses. La joie chante en anglais, tandis que les larmes, elles, tombent en italien.

Angleterre (4-3-3) : Hampton – Bronze, Williamson (Agyemang, 85e), Morgan, Greenwood (Carter, 120e) – Toone, Walsh (Clinton, 106e), Stanway (Kelly, 77e) – James (Mead, 46e), Russo (Beever-Jones, 85e), Hemp. Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

Italie (5-4-1) : Giuliani – Oliviero, Lenzini (Piga, 85e), Salvai, Linari, Di Guglielmo – Cantore (Cambiaghi, 72e), Caruso, Giugliano (Greggi, 89e), Bonansea (Severini, 82e) – Girelli (Piemonte, 64e). Sélectionneur : Andrea Soncin.

