Pronostic Australie Danemark : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la Coupe du monde féminine

L’Australie prend son quart face au Danemark

L’Australie nourrit de grandes ambitions lors de cette Coupe du Monde organisée sur ses terres et en Nouvelle-Zélande. Les Matildas occupent actuellement le 10e rang FIFA avec pour meilleur résultat en Coupe du Monde, des quarts de finale lors des éditions 2007, 2011 et 2015. Pour pouvoir progresser sur le plan international, la sélection australienne a décidé de quitter la Confédération de l’Océanie et de s’affilier à la confédération asiatique. Pour débuter son Mondial, l’Australie s’est imposée face à l’Irlande (1-0) sur une réalisation de Catley sur penalty. Lors de la 2e journée, les Matildas se sont fait surprendre par le Nigéria (3-2). Au pied du mur avant son dernier match, la sélection australienne a parfaitement négocié cette rencontre en dominant largement le Canada (0-4), sélection habituellement solide, avec notamment un doublé de Raso. Blessée depuis le début de la compétition, la star de cette sélection Sam Kerr devrait effectuer son retour lors de ce 8e de finale face au Danemark.

A l’instar de l’Australie, le Danemark a pour meilleur résultat des quarts de finale en 1991 et 1995. Eliminé dès la phase de groupe de l’Euro en Angleterre, la sélection danoise est arrivée dans la peau d’un outsider lors de ce Mondial en Australie. Pour leur entrée en lice, les Rouge et Blanche ont dominé la Chine (1-0) avec une réalisation au bout du temps additionnel de Vangsgaard (PSG). Ensuite, les Danoises ont affronté l’un des grands favoris de cette Coupe du Monde, l’Angleterre, contre laquelle elles se sont inclinées sur le plus petit des scores (1-0). Contraint de s’imposer lors de la dernière rencontre, le Danemark a fait le taf face à Haiti (2-0) avec un but de la star du Bayern Munich, Pernille Harder. Dans cette affiche assez ouverte, le soutien populaire du public australien et le retour de Sam Kerr devraient permettre aux Matildas de prendre le meilleur sur le Danemark.

