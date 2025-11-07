Strasbourg bloqué en Suède à cause du brouillard

La tuile.

Après leur victoire arrachée au forceps face à la valeureuse équipe d’Häcken (1-2), les Strasbourgeois n’ont pas pu repartir de la Suède. Liam Rosenior et sa troupe n’ont en effet pas pu décoller en raison des conditions météo, dont le brouillard. Conséquence, ces derniers vont devoir dormir ce jeudi soir à Göteborg et tenteront de rallier la France vendredi matin.

Un calendrier surchargé

Si cet accroc peut prêter à sourire, ce n’est pas forcément optimal pour la récupération des joueurs, qui affronteront ce dimanche à 17h45 Lille à Pierre-Mauroy. Pour rappel, les Alsaciens vont jouer sept matches en 23 jours. Ce dernier ne se terminera que le 18 décembre avec la réception du club islandais de Breidablik.

Heureusement que le travail paie.

