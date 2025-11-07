S’abonner au mag
Khalis Merah n'est pas inquiet après la défaite de l'OL au Betis

Khalis Merah n'est pas inquiet après la défaite de l'OL au Betis

Belle maturité.

Suite au premier revers de l’Olympique lyonnais en Ligue Europa, face au Betis ce jeudi (2-0), Khalis Merah a tenu à rassurer tout le monde en zone mixte. Déçu par cette défaite, le jeune milieu de 18 ans a tout de même préféré relativiser : «  C’est sûr que l’on avait à cœur de faire le 4/4 (victoires, NDLR) mais on est tombé sur une belle équipe du Betis qui a l’habitude de jouer ce genre de compétitions, a pointé le numéro 44. On ne peut s’en prendre qu’à nous, car on avait le contrôle du match au début. Ce sont ces deux buts en 10 minutes qui nous ont fait mal, mais il ne faut pas tout jeter. »

« On ne peut pas être toujours parfait »

Décidé à amener un vent d’optimisme malgré cette triste soirée européenne pour les clubs français en C3, Merah a ensuite soufflé : « Il nous a manqué un peu de folie dans les derniers mètres, on aurait pu prendre plus de risques, mais on a eu la maîtrise du ballon face à une belle équipe du Betis […] On ne peut pas être toujours parfait, cela peut arriver. On a à cœur de se racheter dimanche devant nos supporters. »

Pas de raison de s’inquiéter, donc.

