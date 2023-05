Le Stade rennais rend hommage à Arman Soldin, journaliste français tué en Ukraine

Le Stade rennais a rendu hommage à Arman Soldin, coordinateur vidéo de l’AFP tué en Ukraine ce mardi après-midi lors d’une attaque de roquettes à Grad dans l’est du pays, à proximité de Bakhmout, selon des journalistes du même média présents à ses côtés sur place. Le reporter de 32 ans couvrait la guerre depuis septembre 2022. « Passionné des Rouge et Noir, il avait porté nos couleurs de 2006 à 2008 en U13 et U15 », a précisé le club breton dans un tweet. Le jeune homme bosnien d’origine et de nationalité française avait étudié au lycée Saint-Martin, à Rennes. Il était également l’un des visages de la Premier League sur Canal +, chaîne pour laquelle il écumait les stades anglais pour faire vivre les rencontres. Arman Soldin est au moins le 11e reporter, fixeur ou chauffeur de journalistes à avoir été tué en Ukraine depuis le 24 février 2022, date du début de l’invasion russe, selon un décompte des ONG spécialisées RSF et CPJ.

C’est avec une grande tristesse que le Stade Rennais F.C. a appris la disparition d’Arman Soldin qui a perdu la vie en Ukraine, en exerçant son métier de journaliste reporter d’images. Passionné des Rouge et Noir, il avait porté nos couleurs de 2006 à 2008 en U13 et U15.… https://t.co/I0dcgAs7fu — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 9, 2023

Toute la rédaction de So Foot adresse ses sincères condoléances à la famille ainsi qu’aux proches d’Arman.

