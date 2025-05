Le Stade Malherbe tient son nouveau coach !

D’Ornano à Michel d’Ornano !

Relégué en National après une saison catastrophique, le SM Caen n’a pas mis longtemps à lancer sa révolution. Et c’est un homme qui connaît bien la Normandie qui va reprendre les rênes du club. Maxime d’Ornano, ancien coach de Rouen et libre depuis son éviction en novembre dernier, est appelé à mener les Vikings vers la remontée, selon le quotidien Ouest-France. « Son profil et sa capacité à faire grandir et progresser ses équipes » ont semblent-ils convaincu les dirigeants du club du Calvados.

À 44 ans, le successeur de Michel Der Zakarian va hériter d’une mission aussi claire que complexe : ramener le club du Kyk’s en Ligue 2, après une saison noire conclue à la dernière place du classement avec seulement 22 points au compteur.

On espère au moins que D’Ornano était au courant du nombre de points, lui.

