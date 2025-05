Quand Kylian Mbappé compare la situation de Caen à celle de l'équipe de France

Remballez Astérix – Le combat des chefs.

Ouest-France publie une grosse enquête sur la première saison de la famille Mbappé à Caen. Avec la triste fin sportive que l’on connaît, le journal raconte la saison cata du club, racheté avec l’ambition de jouer une coupe d’Europe mais terminé en National pour la première fois depuis 41 ans. Le quotidien revient sur la genèse du projet : un rachat début septembre, en dehors des périodes de mercato, et la volonté d’attendre l’été 2025 pour véritablement lancer le nouveau projet caennais. Celui-ci se fonde sur les mêmes personnes qui avaient lancé la propre carrière sportive de Kylian Mbappé : Fayza Lamari, sa maman, Gérard Prêcheur, son formateur à Clairfontaine, Ziad Hammoud, le monsieur de son image et Reda Hammache, recruteur qui l’avait fait venir à Monaco.

Mais les déboires sportives se sont enchaînées : l’ancien entraîneur, enfant du club, Nicolas Seube a laissé sa place à Bruno Baltazar, un proche de Reda Hammache, lui-même resté salarié du Red Star en début de saison. Prêcheur démissionnera ensuite, après quelques embrouilles. Puis Bruno Baltazar sera remplacé par Michel Der Zakarian, sans succès. L’ancien entraîneur de Montpellier se serait même dit alarmiste sur le niveau des joueurs. Le journal raconte que l’attaquant du Real Madrid a passé son année à surveiller les résultats et l’état du club, depuis sa loge à Madrid ou directement en Normandie. L’actionnaire (à hauteur de 80 %) a même comparé la situation des Caennais à la sienne : « Il faut y croire. Il suffit de gagner ce week-end face à Pau pour se relancer. J’y crois à fond, il n’y a pas de raison qu’on n’y arrive pas. Moi, si je me projette sur la prochaine Coupe du monde, je suis certain qu’on est capables de la gagner, avec des joueurs comme Dembélé et Doué. »

Il peut pas arrêter de tout ramener à lui ?

