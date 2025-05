Der Zakarian : « Quand j'ai signé à Caen, je n'avais pas vu qu'il y avait dix points d'écart »

Michel Der Zakarian est descendu deux fois, cette saison.

Viré du futur relégué Montpellier en octobre, le Franco-Arménien s’était embourbé dans une mission sauvetage à Caen, en février. Raté : avec une victoire en neuf matchs, Der Zak’ n’a pas sauvé grand chose, et Malherbe va renouer avec la troisième division, 41 ans après. Ce jeudi en conférence de presse, l’ancien coach de Clermont, Nantes ou encore Reims a confirmé qu’il n’irait pas plus loin avec le club normand. Et a lâché quelques phrases assez croustillantes.

« On n’a pas eu les cojones »

« J’ai discuté avec la direction, a-t-il expliqué. Moi, je suis très content d’être venu ici, d’avoir tenté. On a essayé de mettre tout en place pour réussir, mais on n’a pas réussi. Je suis désolé pour le club, et pour le public qui est l’un des meilleurs publics que j’ai connu, en deuxième position derrière Nantes. Quand je suis arrivé, même si quand j’ai signé, je n’avais pas vu qu’il y avait dix points d’écart, je pensais que c’était faisable. Mais on n’a pas eu les “cojones” pour y arriver. J’aurais pu être tenté de continuer, mais en Ligue 2, parce qu’en National, c’est compliqué. »

« J’ai toujours faim de foot »

La retraite, à 62 ans ? « Personnellement, je n’ai pas envie de rester sur deux échecs consécutifs en une saison, répond-il. Même si je considère que Montpellier n’est pas forcément un échec de ma part parce qu’il y a eu des choses qui n’ont pas été correctes. J’ai toujours faim de foot. »

Kylian Mbappé va devoir lui trouver un remplaçant.

Kylian Mbappé a convaincu sa mère de rester à Caen