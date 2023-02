Le Sporting fait sa loi à Midtjylland, le PSV pour l’honneur

Midtjylland 0-4 Sporting CP

Buts : Coates (21e), P. Gonçalves (50e et 77e) et Gartenmann (85e, CSC) pour le Sporting

Expulsion : Paulinho (38e) pour Midtjylland

Bousculé sur sa pelouse par les Danois de Midtjylland, le Sporting CP est allé maîtriser son sujet dans le nord de l’Europe pour poinçonner son billet en huitièmes de finale. Déjà auteur du but de l’égalisation à la dernière seconde la semaine passée, Coates lance parfaitement les Portugais de la tête à bout portant, après une frappe repoussée par la barre (0-1, 21e). Midtjylland n’abdique pas pour autant, et il faut un bon retour d’Esgaio pour priver Seljmani d’une grosse situation, alors qu’Edwards s’en va tout seul en contre défier Lössl, qui ne mord pas dans son lob.

Mais les deux cartons jaunes reçus en quelques minutes par Paulinho compliquent encore la tâche des locaux. D’entrée de second acte, Isaksen met à nouveau Adán à contribution, mais le suspense ne tarde pas à se faire définitivement la malle. La faute à une volée merveilleuse de Gonçalves depuis l’angle de la surface (0-2, 50e). Avec beaucoup de réussite, le même Gonçalves en rajoute même un troisième pour le plaisir (0-3, 77e) avant de voir Gartenmann marquer dans son propre but vide en tentant de trouver son gardien (0-4, 85e).

PSV Eindhoven 2-0 FC Séville

Buts : De Jong (77e) et F. Silva (90e+5)

À peine plus au sud, le PSV Eindhoven s’est révolté trop tard face au FC Séville. Coulé la semaine passé en Espagne, le club néerlandais s’est imposé sur le tard, mais sans pouvoir renverser la situation. Une rencontre longtemps endormie, avant de s’emballer quelque peu au retour des vestiaires. Mais les quelques situations n’aboutissent pas, à l’image de cette tentative d’En-Nesyri repoussée par Walter Benítez, ou de la frappe sur la barre de Rakitić. Bakayoko de son côté bute sur Dmitrović, avant de louper le cadre. Après une succession de têtes, De Jong profite de la situation pour glisser le cuir entre les jambes du portier andalou (1-0, 77e). Le doublé du Hollandais dans la foulée est refusé pour hors-jeu, et le deuxième but, signé Fábio Silva, arrive finalement trop tard (2-0, 90e+5).