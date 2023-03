Le règlement sur la multipropriété de clubs bientôt assoupli par l’UEFA ?

Une évolution qui pourrait faire plaisir du côté de Doha.

Alors que le règlement actuel de l’UEFA interdit à deux clubs qui appartiennent au même propriétaire de participer à des compétitions européennes, cette contrainte pourrait s’envoler. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le président de l’instance européenne Aleksander Ceferin comme le rapporte le Times : « Nous devons parler de ces réglementations et voir ce qu’il faut faire à ce sujet. Il y a de plus en plus d’intérêt pour cette multipropriété. Nous ne devrions pas simplement dire non aux investissements pour la propriété de plusieurs clubs, mais voir quel type de règles nous fixons dans ce cas, car les règlements doivent être stricts. »

Avec cette déclaration, le boss du football européen ouvre donc la porte à des changements qui pourraient avoir un impact important dans les prochains mois. Mis en vente par la famille Glazer, Manchester United pourrait par exemple profiter de ce changement de règles. Le club anglais intéresse des investisseurs, mais les limitations actuelles de la multipropriété bloquent les négociations. Avec un règlement plus souple, on peut imaginer que Qatar Sports Investments ou Jim Ratcliffe (respectivement propriétaires du PSG et de l’OGC Nice) pourraient sauter sur l’occasion pour acquérir un deuxième club de standing européen. Mais aucune décision n’a encore été prise, et les règles actuelles pourraient aussi être maintenues, comme le souligne Ceferin.

Bientôt un City-ESTAC en C1 ?

