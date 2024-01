Le Red Star garde le rythme, Châteauroux déprime

Bonne résolution de 2024 : faire comme en 2023.

Solide leader au moment de la trêve des confiseurs, le Red Star a poursuivi sa marche en avant vers la Ligue 2 en dominant Orléans ce vendredi soir (2-1). Achille Anani et Ivann Botella ont trouvé le chemin des filets pour les hommes d’Habib Beye, qui n’ont perdu que deux rencontres de championnat cette saison et comptent neuf longueurs d’avance sur leur plus proche poursuivant, à savoir Niort. Les Chamois sont sortis victorieux d’un match qui pouvait s’avérer épineux sur la pelouse du Mans (0-2) grâce à un doublé de Belkacem Dali Amar. La formation des Deux-Sèvres est au coude-à-coude avec Villefranche-Beaujolais, qui a assuré le service minimum face à Épinal (1-0).

Dans le même wagon des prétendants à la montée, on retrouve Martigues (4e) et Rouen (5e), qui ont respectivement pris le meilleur sur Dijon (3-1) et Marignane-Gignac (1-0). Châteauroux, de son côté, n’a pas réussi à égayer une semaine bien sombre. En proie à de grosses difficultés financières et rétrogradé administrativement en N2 par la DNCG, la Berrichonne s’est en plus inclinée à domicile contre Nancy (0-1) et reste enlisée dans la zone rouge. Au même titre que Cholet, tombé à Avranches (2-1) et toujours dernier. On imagine qu’il y a davantage d’optimisme et d’espoir dans les rangs du GOAL FC, certes premier relégable mais surtout vainqueur de Versailles pour lancer cette nouvelle année (2-0).

Clôture de la dix-septième journée lundi, avec un duel animalier entre Lionceaux et Crocos.

Red Star 2-1 Orléans

Buts : Anani (6e) et Botella (54e) pour les Audoniens // Fortuné (56e) pour l’USO

Le Mans 0-2 Niort

Buts : Dali Amar (16e, 60e)

Expulsion : Rabillard (52e) pour les Sarthois

Châteauroux 0-1 Nancy

But : Gomel (44e)

Expulsion : Gromat (52e) pour l’ASNL

Rouen 1-0 Marignane-Gignac

But : Bamba (55e CSC)

Villefranche-Beaujolais 1-0 Épinal

But : Kouadio (35e)

Avranches 2-1 Cholet

Buts : Kerouedan (10e) et Tshipamba (67e) pour l’USAMSM // Ouattara (41e) pour le SOC

Expulsion : Monzango (8e) pour le SOC

GOAL FC 2-0 Versailles

Buts : Assef (34e) et Rambaud (64e)

Martigues 3-1 Dijon

Buts : Robin (25e), Tlili (46e) et Robin (62e) pour les Sang et Or // N’Chobi (80e) pour le DFCO

