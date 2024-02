Romain Grange de retour à Châteauroux dans un nouveau rôle

Il mérite bien son pâté berrichon.

À l’issue du conseil d’administration, qui avait lieu ce mercredi, Romain Grange a été élu président de l’association de La Berrichonne de Châteauroux. L’enfant castelroussin, formé à Châteauroux, était revenu libre dans le club de son cœur à l’été 2019, après avoir terminé son prêt à Grenoble​ (alors sous contrat avec le Royal Charleroi Sporting Club). L’été dernier, le milieu de terrain âgé de 35 ans nous avait d’ailleurs confessé lors d’une interview qu’il souhaitait « accompagner le club, que ce soit en tant que joueur, dans les bureaux, dans le recrutement, n’importe quoi », et c’est chose faite.

🤗 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞, 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 !#TousUnisAvecLaBerri — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) February 14, 2024

Dans un communiqué publié en ce jour de la Saint-Valentin, les Berrichons affichent leur joie de nommer une « véritable légende du club » aux commandes de l’actuel avant-dernier de National : « Sa longue histoire avec La Berrichonne, sa compréhension profonde des enjeux locaux, et son amour indéfectible pour le football en font le leader idéal pour guider notre club vers de nouveaux horizons. » La Berrichonne de Châteauroux termine son message en remerciant le président sortant du club français : « Le club exprime sa plus profonde gratitude à Guy Perrot, pour ses années de service dévoué et sa contribution significative au club. »

Tout paraît bien choisi pour une belle histoire castelroussine : le jour, les mots employés et le nom du nouveau président de l’association.

