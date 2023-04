Le récit de l’effroyable soirée d’un ancien espoir d’Arsenal, paralysé après avoir été drogué

Ancien espoir des Gunners, Daniel Cain a été victime d’un arrêt cardiaque après avoir été drogué lors d’une soirée entre amis, le 9 juin 2020. Le Mirror indique que ses amis ont appelé les secours alors que, selon eux, le jeune homme de 23 ans avait une « drôle de couleur » et qu’il ne « réagissait pas aux interactions des autres jeunes présents à la fête ». Ils ont réalisé les gestes de premier secours avant l’arrivée des secours. Tracey Cain, sa mère, a accordé une interview à l’Independent et se remémore la scène : « Quand j’ai appris la nouvelle, je me suis mise en “mode maman automatique”. J’ai téléphoné à son père qui était au travail, et sa sœur est revenue d’Essex (situé dans le nord de Londres). »

À son arrivée à l’hôpital, Daniel est resté 24 minutes sans que son cœur ne batte, son cerveau manquant d’oxygène. Un véritable miracle que l’Anglais survive. Elle conclut : « Vers 3-4 heures du matin, ils ont essayé de nous préparer à ce qu’il ne se réveille pas, mais je leur ai dit de continuer à essayer. Je n’allais pas accepter qu’il ne se réveille pas. » L’ancien footballeur a notamment passé 25 jours dans le coma, et a ensuite retrouvé peu à peu ses sensations. Durant presque deux ans et demi, il alterne les séjours dans les hôpitaux. Il revient chez lui en décembre dernier.

Arsenal academy star left paralysed after being 'spiked' on night outhttps://t.co/PNHN4ZcOqI — The Mirror (@DailyMirror) April 24, 2023

Pour l’instant, Daniel est en fauteuil roulant, mais le jeune espoir suit des séances de kiné pour se remettre de ce drame. À terme, l’Anglais pourra de nouveau marcher, se lever et prendre un nouveau départ. Les Gunners ont offert un maillot dédicacé par toute l’équipe à leur ancien espoir.

Un exemple à suivre.

Granit Xhaka, de paria à pierre angulaire d’Arsenal