Le président de la Colombie évoque la situation du père de Luis Díaz

Dans l’attente.

Enlevé samedi dernier en Colombie par la guérilla de l’ELN, le père de Luis Díaz est toujours aux mains de ses ravisseurs. Une libération était pourtant espérée ces dernières heures. Le président du pays, Gustavo Petro, s’est exprimé sur la situation au cours d’une visite officielle à Washington, en rappelant sa responsabilité au groupe armé. « L’ELN est aujourd’hui responsable de la vie du père de Luis Díaz. Elle a commis un acte qui va à l’encontre du processus de paix », a-t-il dénoncé.

El ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz. Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo” @petrogustavo pic.twitter.com/j7tXIgHmXh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 3, 2023

« Je dois exprimer mon plus profond rejet, non seulement concernant l’enlèvement du père de Luis, mais aussi parce que, dans les développements qui ont suivi, ils n’ont pas été en mesure de le libérer. Les dirigeants de l’ELN ont exprimé le souhait de le libérer le plus rapidement possible. Mais les heures passent et la situation dans laquelle se trouve M. Díaz devient très dangereuse. » L’attaquant de Liverpool s’est entraîné vendredi avec ses coéquipiers. Jürgen Klopp a précisé que le joueur décidera lui-même s’il souhaite jouer ou non dimanche face à Luton Town.

Le père de Luis Díaz libéré dans les prochaines heures