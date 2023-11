Des négociations avec les ravisseurs ont commencé pour libérer le père de Luis Díaz

Une excellente nouvelle !

« Je suis complètement bouleversé. Je n’arrive pas à dormir. Je veux juste que mon père revienne et je ferai n’importe quoi. S’il vous plaît. » Dimanche dernier, la radio espagnole Noticias RCN avait diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux où l’on voit le chef des opérations à l’échanger avec Luis Díaz par téléphone. L’ancien pensionnaire du FC Porto lance donc un appel à l’aider à l’autre bout du fil. Après avoir retrouvé sa mère, il n’avait jusqu’alors aucune nouvelle de son père. Ce jeudi, le feu follet des Reds a appris que son géniteur a été enlevé par l’ELN, une unité appartenant à l’Armée de libération nationale, la dernière guérilla encore active en Colombie.

#Comunicado 🚨 | La delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se permite informar a la opinión pública que: pic.twitter.com/XPiAMBy0on — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) November 2, 2023

« Nous savons officiellement que l’enlèvement a été perpétré par une unité appartenant à l’ELN », a indiqué ce jeudi le gouvernement dans un communiqué. Les deux partis ont lancé un processus de paix qui pourrait donc amener la libération de Luis Manuel Diaz. Contacté par SoFoot, un des anciens entraîneurs de Luis Díaz, Didier Paz, a partagé une déclaration signée par l’ELN (plus précisément d’Otty Patiño, négociateur officiel du gouvernement avec le plus grand groupe rebelle du continent, NDLR) où l’on apprend que les deux clans se sont réunis autour d’une table pour entamer ces négociations. Déclaration publiée par le gouvernement sur X. On peut aussi lire que ce dernier a réclamé la « libération immédiate » du père de Luis Díaz dont l’ELN doit « garantir la vie ».

Didier Paz précise aussi que le grand mouvement de recherche – initialement prévu demain à Barrancas où plusieurs centaines de Colombiens avaient convenu de chercher le père de Luis Díaz – a été annulé. Objectif : ne pas déranger les négociations. Dernière information : un mouvement est en train de se créer du côté de Bogota et de la sélection colombienne pour que Luis Díaz retourne au pays (sa venue est évidemment déconseillée ces dernières semaines) pour la prochaine trêve dans quinze jours. Les Colombiens pourront ainsi afficher leur soutien à leur joueur phare.

La libération, vite !

