Le Napoli termine par une victoire contre la Sampdoria

Napoli 2-0 Sampdoria

Buts : Osimhen (64e, SP) et Simeone (85e)

Tuta blu.

Dans un stade Diego Armando Maradona tout de bleu vêtu, le Napoli a conclu sa fantastique saison par une victoire contre la Sampdoria grâce à des pions de l’intenable Victor Osimhen et de son supersub Giovanni Simeone. Élu meilleur attaquant de la saison, Osimhen est mis à l’honneur lors de l’avant-match. Tout comme Fabio Quagliarella, qui dispute alors son dernier match de Serie A sur la pelouse du club où il a évolué entre 2009 et 2010. En pleurs avant le coup d’envoi, le quarantenaire aurait pu ouvrir le score pour la Samp si son coup de casque au second de poteau avait trouvé le cadre (23e). Ce sera la seule occasion que se procureront les visiteurs dans ce premier acte, dominé du début à la fin par les Azzurri. Eux parviennent, en revanche, à se créer plusieurs opportunités franches. Mais que ce soit via Kvaratskhelia ou Osimhen, les Partenopei ne trouvent guère le cadre avant de se casser les dents sur le verrou de la Sampdoria.

Le second acte n’est d’abord pas non plus un festival de précision offensive, côté napolitain. En face, la Sampdoria – officiellement reléguée, depuis un mois – courbe l’échine et pique en contre. Heureusement, Alex Meret veille au grain quand le nouvel entrant Lorenzo Malagrida se présente face à lui pour le tromper (56e). Un arrêt déterminant car sur une balle en profondeur pour Osimhen, l’attaquant masqué se fait terrasser dans la surface par Nicola Murru avant de se faire justice lui-même en inscrivant son 26e but de la saison en Serie A (1-0, 64e). Il n’en fallait pas moins pour que l’arène de Fuorigrotta s’embrase et que les joueurs locaux poussent pour faire le break, mais la belle frappe de Gianluca Gaetano est parfaitement sortie par Turk (70e). Le jeune portier slovène ne peut en revanche rien faire quand Giovanni Simeone décide d’envoyer une frappe du droit aussi lointaine qu’inarrêtable (2-0, 85e), pliant au passage la rencontre.

Ça y est, les Azzurri peuvent ranger le bleu de travail et partir en vacances avec le sentiment du travail accompli.

Napoli (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Østigård, Mario Rui (Bereszyński, 76e) – Anguissa (Demme, 80e), Lobotka, Zieliński (Gaetano, 67e) – Elmas (Raspadori, 67e), Osimhen (Simeone, 76e), Kvaratskhelia. Entraîneur : Luciano Spalletti.

Sampdoria (3-4-1-2) : Turk – Günter (Malagrida, 46e), Amione, Murru – Zanoli, Ilkhan, Rincon (Segovia, 89e), Augello – Leris – Quagliarella (Mihailo, 89e), Gabbiadini. Entraîneur : Dejan Stanković.

