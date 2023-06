Pronostic Napoli Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples termine sur un feu d’artifice face à la Sampdoria

Traditionnelle affiche du championnat italien, ce Naples – Sampdoria aura une saveur particulière ce dimanche soir. En effet, cette opposition met aux prises les deux extrémités du classement avec une équipe napolitaine qui vient de remporter le Scudetto et une Samp’ reléguée au bord du précipice financier. Auteur d’une saison incroyable, Naples a mis fin à de longues années d’attente et de frustration, à subir la domination d’une Juventus haïe dans le sud de l’Italie. Impressionnants collectivement, les Napolitains ont logiquement remporté le titre et profitent lors des dernières journées, comme le montrent les derniers résultats. Victorieux du choc face à l’Inter (3-1) au stade Diego Armando Maradona, les Partenopei ont ensuite été tenus en échec par Bologne (2-2) la semaine passée. Lors de cette rencontre, le très convoité Victor Osimhen a signé un doublé qui porte son total à 25 buts. L’été s’annonce très agité du côté de Naples, car malgré la dureté de Laurentis dans les négociations, le club napolitain devrait voir ses meilleurs éléments attiser de nombreuses convoitises. À la suite de cette saison très chargée et intense, Spalletti a même décidé de prendre du recul pour se reposer avec une année sabbatique.

De son côté, la Sampdoria est aux portes de la liquidation. Du fait de son statut d’équipe mythique, la Samp’ devrait trouver des investisseurs en mesure de sauver cette institution. Auteur d’un exercice cauchemardesque, le club de Gênes va être logiquement relégué. Avec seulement 3 victoires obtenues en 37 rencontres, la Sampdoria est même bonne dernière de Serie A. Le week-end passé dans un match sans enjeu face à Sassuolo, les Génois ont arraché le point du nul à domicile (2-2) grâce au 7e but de Gabbiadini, un des rares à avoir su tirer son épingle du jeu malgré son grand âge. Cette dernière affiche d’une saison exceptionnelle pour le Napoli et cauchemardesque pour la Samp’ devrait voir les locaux offrir un feu d’artifice de buts à leurs tifosi.

