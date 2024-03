Le Milan et West Ham n’ont pas tremblé, Benfica se qualifie sans convaincre

Tandis que l’Olympique de Marseille est passé tout près de se prendre une remontada par Villarreal (3-1), l’AC Milan, déjà vainqueur du Slavia Prague à l’aller (2-4), n’a pas mis longtemps avant de tuer le suspense en Tchéquie. À la suite du carton rouge reçu par Tomas Holes (20e) et la sortie sur blessure de Mike Maignan (21e), les hommes de Stefano Pioli ont fait trembler les filets grâce à Christian Pulisic (0-1, 33e), imité quelques minutes plus tard par Ruben Loftus-Cheek, d’une belle reprise du pied droit au second poteau (0-2, 36e), avant que Rafael Leão ne crucifie le Slavia en nettoyant la lucarne droite de Jindrich Stanek (0-3, 45e+6). La réduction de l’écart de Matěj Jurásek en fin de rencontre ne changera rien (1-3, 85e).

Battu en Allemagne à l’aller (1-0), West Ham a assuré sa qualification en pulvérisant Fribourg au London Stadium (5-0). Les Hammers se mettent directement dans des chaussons : d’abord grâce à Lucas Paquetá, esseulé au second poteau, qui reprend parfaitement la déviation de la tête de Tomas Souček sur un corner (1-0, 9e), avant que Jarrod Bowen ne chipe le cuir à Christian Günter et ne trompe Noah Atubolu d’une frappe puissante à ras de terre (2-0, 32e). Au retour des vestiaires, Aaron Cresswell participe à la fête (3-0, 52e). Enfin, Mohammed Kudus a inscrit un but exceptionnel en remontant tout le terrain (4-0, 77e) avant de parachever le succès des Anglais d’une frappe sèche à l’extérieur de la surface (5-0, 89e). Merci, au revoir. Dans le duel le plus équilibré de ces huitièmes de finale, qui s’était terminé sur un match nul à l’aller (2-2), Benfica, pas dans un grand soir, a pris le dessus sur les Rangers grâce à un pion de Rafa Silva, servi de la tête par l’inévitable Ángel Di María (1-0, 69e). Les Écossais ne s’en remettront jamais. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa aura lieu vendredi à 13 heures.

Slavia Prague 1-3 AC Milan

Buts : Jurásek (85e) pour Prague // Pulisic (33e), Loftus-Cheek (36e), Leão (45e+6) pour les Rossoneri

Carton rouge : Holes (20e)

West Ham 5-0 Fribourg

Buts : Paquetá (9e), Bowen (32e), Cresswell (52e) et Kudus (77e, 89e)

Rangers 0-1 Benfica

But : Silva (69e)

C3 : Le Milan domine le Slavia Prague, Benfica et les Rangers se neutralisent