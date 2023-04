Le Hertha Berlin vire son entraîneur

Ich bin kein Berliner mehr.

Bon dernier de Bundesliga depuis sa défaite sur la pelouse de Schalke 04 vendredi (5-2), le Hertha Berlin voit la relégation approcher à pas de géant. Pour y remédier, le club récemment racheté par le même fonds d’investissement que le Red Star a décidé de se séparer de son entraîneur, Sandro Schwarz. Arrivé l’été dernier après un passage au Dynamo Moscou, le technicien allemand quitte donc la capitale comme indiqué par le Hertha dans un communiqué publié ce dimanche. C’est le Hongrois Pál Dárdai qui dirigera les six derniers matchs de la saison, pour ce qui sera son troisième passage au club.

Les coéquipiers de Lucas Tousart n’ont plus gagné depuis fin février et une victoire à domicile contre Augsbourg (2-0). Au classement, les Berlinois comptent deux points de retard sur Schalke et Stuttgart, et sont quatre longueurs derrière Bochum, premier non-relégable, qui se déplace ce dimanche sur la pelouse du voisin, l’Union Berlin.

Ils vont supporter l’ennemi.

Pronostic Schalke Hertha Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga