Le futur numéro 9 du Barça se trouve-t-il à Strasbourg ?

Ils vont l’appeler Pichichelli.

Recruté cet été à Mirandes contre 20 millions d’euros, Joaquin Panichelli affole les compteurs en Alsace. Auteur de neuf buts en dix rencontres et meilleur buteur de Ligue 1, le buteur argentin formé à River Plate attire les convoitises, notamment en Espagne. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone veut tenter le coup, soucieux de trouver un remplaçant à Robert Lewandowski.

Après avoir raté le coche pour Julian Álvarez en 2022, préférant claquer 60 millions sur Ferran Torres, les Blaugrana cherchent un buteur à bas prix, même si l’attaquant de l’Atlético reste dans les petits papiers de la direction.

Nouveau match. Nouveau but pour Panichelli 🥵 pic.twitter.com/UibYKg52sh — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) October 30, 2025

Avec ou sans argent ?

La principale galère du Barça, ça sera toujours l’argent. Et il a souvent été mal dépensé. Vitor Roque (40M€), Ferran (55M€), Malcom (41M€), Coutinho (140M€), Griezmann (120M€)… les attaquants achetés à prix d’or ont rarement été de grandes réussites en Catalogne depuis dix ans. Même si le club peut enfin dépenser comme il l’entend, pas sûr que Strasbourg et BlueCo laisseront partir facilement leur goleador au contrat jusqu’en 2030. Sinon, le Barça vise aussi Karl Etta-Eyong, révélation du début de saison à Levante.

Mais on sait tous qu’il va finir à Chelsea.

