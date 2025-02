Le Barça pourrait envoyer un de ses flops au Brésil

Plus que le Betis à convaincre.

Près d’un mois après la fin du mercato espagnol, le Barça serait quand même sur le point de vendre l’un de ses indésirables. Le club catalan cherche en effet une solution pour transférer Vitor Roque à Palmeiras, un an et demi seulement après son arrivée depuis Paranaense, une autre formation brésilienne. Problème, la fédération espagnole et La Liga bloquent la transaction, alors que le joueur est actuellement prêté au Betis.

La FIFA aurait donné son accord

Pour autant, selon Mundo Deportivo, la FIFA aurait donné son aval pour que la transaction puisse se faire. Plus haute instance décisionnaire, la fédé internationale n’est pas contre la réalisation de ce transfert, le marché brésilien étant toujours ouvert, à condition que le Betis s’engage à casser le prêt de son côté. Reste donc au Barça de convaincre les dirigeants verdiblancos de libérer l’un de leurs attaquants, qui compte tout de même 33 apparitions depuis le début de saison.

Presque inutilisé au Barça (à sa grande surprise), d’où son prêt à Séville, l’attaquant brésilien de 19 ans reste sur des mois très compliqués en Andalousie, avec de moins en moins de temps de jeu et même une expulsion en barrages de Ligue Conférence contre La Gantoise jeudi dernier.

Elle est loin, l’époque du grand espoir du foot brésilien.

