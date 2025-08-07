Le football palestinien perd une de ses légendes sous les tirs israéliens

Suleiman al-Obaid, joueur et ancien capitaine de la sélection palestinienne, a été tué par les forces d’occupation israélienne alors qu’il attendait de l’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé la fédération palestinienne dans un communiqué publié ce mercredi. Surnommé le « Pélé palestinien », le milieu de terrain de 41 ans laisse ses cinq enfants derrière lui. Le joueur aura marqué plus de 100 buts au cours de sa carrière, dont un magnifique retourné face au Yemen en 2010 lors du Championnat d’Asie de l’Ouest.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

Comme le reste de la population gazaouie, les sportifs palestiniens continuent d’être frappés par la guerre à Gaza. Au moins 321 personnes en lien avec le football gazaoui (joueurs, entraîneurs, arbitres), auraient été tués depuis le début du conflit, d’après la fédération palestinienne.

Au total, la riposte israélienne à Gaza aurait tué 60 000 personnes depuis octobre 2023, selon les derniers chiffres jugés fiables par l’ONU.

