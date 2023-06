Le fils de Mathieu Bodmer signe son premier contrat pro avec Le Havre

L’influence parentale.

Au centre de formation du Havre depuis 2017, le fils de Mathieu, Mathéo Bodmer, vient de signer son premier contrat professionnel avec les Ciel & Marine, club dans lequel il s’est engagé pour trois ans. Il sera donc dans le groupe qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine, aux côtés de son père, ancien professionnel et directeur sportif du HAC. Le jeune joueur de 19 ans a déjà fait ses preuves en international U17 et a disputé 20 rencontres en National 3 et U19 nationaux. Il vient renforcer le milieu de terrain havrais – juste après le départ de son capitaine Victor Lekhal – qui devra être solide pour empêcher le club normand de faire l’ascenseur et de retrouver la L2 à la fin de la saison.

𝟏𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐁𝐨𝐝𝐦𝐞𝐫🤝 Le jeune milieu de terrain a paraphé un contrat de 3 ans en faveur de son club formateur ! Mathéo Made in Cavée : good news 😃 pic.twitter.com/21f539wUGT — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 16, 2023

Du prénom au contrat, tout est fait en fonction du père.

