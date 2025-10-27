S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J9
  • Rennes-Nice (1-2)

Le discours de Valentin Rongier devant les ultras après Rennes-Nice

CG, à Rennes
Le discours de Valentin Rongier devant les ultras après Rennes-Nice

Qui l’eût cru ?

Le vent de crise souffle toujours un peu plus fort à Rennes, qui a enchaîné un cinquième match sans victoire contre Nice, dimanche, pour décrocher du wagon des places européennes. Après le coup de sifflet final, les ultras du Roazhon Celtic Kop n’ont pas bougé de leur tribune pendant une heure, dans l’attente de pouvoir échanger avec des joueurs ou des dirigeants. 

« Je vous promets que les choses vont changer »

Si Habib Beye a été accueilli par des sifflets lors de son passage chez le diffuseur Ligue 1+, les supporters bretons ont fini par voir arriver plusieurs cadres. Breel Embolo, Ludovic Blas, Seko Fofana, Anthony Rouault, Brice Samba, Lilian Brassier et donc le capitaine Valentin Rongier, ex-Nantais et dont l’arrivée avait été contestée par ces mêmes ultras cet été, sont venus devant la tribune Mordelles.

Le milieu de terrain a même pris le micro, comme relayé par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, avant d’être supprimée : « On sait très bien votre frustration, et on la partage. Croyez-nous, nous aussi, ça nous fait chier de finir les matchs et ne pas gagner. On est conscient de ça, tous les jours on s’entraîne très dur, et je peux t’assurer qu’il n’y a aucun tricheur dans le groupe. Ce soir tu parles de réaction, mais je ne suis pas d’accord. S’il y avait une équipe qui était malade, en deuxième période, on n’aurait pas eu cette réaction, on n’aurait pas tout donné pour essayer de revenir. C’est insuffisant, et on le sait parce qu’on est le Stade rennais. Je vous promets que les choses vont changer et tourner en notre faveur… »

Avec ou sans Habib Beye ?

Angers et Le Havre sortent de la zone rouge, Rennes s’effondre contre Nice

CG, à Rennes

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
21
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!