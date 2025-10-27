Le discours de Valentin Rongier devant les ultras après Rennes-Nice

Qui l’eût cru ?

Le vent de crise souffle toujours un peu plus fort à Rennes, qui a enchaîné un cinquième match sans victoire contre Nice, dimanche, pour décrocher du wagon des places européennes. Après le coup de sifflet final, les ultras du Roazhon Celtic Kop n’ont pas bougé de leur tribune pendant une heure, dans l’attente de pouvoir échanger avec des joueurs ou des dirigeants.

« Je vous promets que les choses vont changer »

Si Habib Beye a été accueilli par des sifflets lors de son passage chez le diffuseur Ligue 1+, les supporters bretons ont fini par voir arriver plusieurs cadres. Breel Embolo, Ludovic Blas, Seko Fofana, Anthony Rouault, Brice Samba, Lilian Brassier et donc le capitaine Valentin Rongier, ex-Nantais et dont l’arrivée avait été contestée par ces mêmes ultras cet été, sont venus devant la tribune Mordelles.

Plus de 30 minutes après le coup de sifflet final, le RCK est toujours présent en tribune pendant le passage de Habib Beye chez le diffuseur. pic.twitter.com/StF1zmzc4S — Clément Gavard (@Clem_Gavv) October 26, 2025

Le milieu de terrain a même pris le micro, comme relayé par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, avant d’être supprimée : « On sait très bien votre frustration, et on la partage. Croyez-nous, nous aussi, ça nous fait chier de finir les matchs et ne pas gagner. On est conscient de ça, tous les jours on s’entraîne très dur, et je peux t’assurer qu’il n’y a aucun tricheur dans le groupe. Ce soir tu parles de réaction, mais je ne suis pas d’accord. S’il y avait une équipe qui était malade, en deuxième période, on n’aurait pas eu cette réaction, on n’aurait pas tout donné pour essayer de revenir. C’est insuffisant, et on le sait parce qu’on est le Stade rennais. Je vous promets que les choses vont changer et tourner en notre faveur… »

Avec ou sans Habib Beye ?

