Après trois ans à Bruges, Ferra Jutglà rentre au pays

Prononcez : joute-gla.

On a appris à le connaître lors de cette belle saison européenne du Club Brugge, mais Ferran Jutglà va avoir droit à une nouvelle chance en Liga, trois ans après l’avoir quittée. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 26 ans a en effet trouvé un accord avec le Celta de Vigo, septième du dernier exercice, et ce jusqu’en 2029. Son nouveau club a publié la nouvelle sur ses réseaux sociaux, l’Espagnol se présentant avec une coupe griezmannesque toute fraîche.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Ferran Jutglà, novo xogador do RC Celta! O dianteiro catalán asina ata 2029 para achegar a súa experiencia europea e reforzar o ataque celeste. Benvingut, @JutglaFerran! 👋 — RC Celta (@RCCelta) June 24, 2025

Les Flandres se souviennent

Né dans le petit village de Sant Julià de Vilatorta, sur les hauteurs de la Catalogne, c’est au RCD Espanyol que Ferran a fait ses classes. Après plusieurs prêts, il finit par poser ses valises au Barça, surtout avec la réserve, mais avec la possibilité de goûter à neuf matchs avec l’équipe A.

C’est dans la Venise du Nord, au Club Brugge qu’il prend finalement son envol à partir de 2022, club avec lequel il a inscrit 40 buts en 148 rencontres, dont une frappe imparable en dehors de la surface contre l’Atalanta, en match de barrages de la Ligue des champions (3-1). Le parcours des Blauw en Zwart s’arrêtera en huitièmes de finale contre Aston Villa, mais Jutgla a eu l’occasion de se faire un nom. Le Catalan souhaite à présent convaincre dans son propre pays et jouer sous les couleurs de la Roja.

Quand on fait 1,75 m, on peut se faire une petite place entre Oyarzabal et Morata.

