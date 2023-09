Le bijou d’Ernest Nuamah qui va enflammer les supporters lyonnais

John Textor l’adore.

Et si Lyon avait vraiment décroché la pépite ? Déjà buteur face à la République centrafricaine la semaine dernière, le nouvel attaquant de Lyon Ernest Nuamah a remis ça mardi, face au Liberia. A l’occasion d’un match amical face aux pays de Mister George, remporté trois buts à un par les Blacks Stars, l’ancien joueur de Nordsjaelland, prêté par Molenbeek, a brillé avec un but et une passe décisive.

Mais c’est certainement sa réalisation qui a du attirer l’œil des Rhodaniens. d’un superbe contrôle, puis d’une finition qui doit aussi à la mansuétude du gardien, le Ghanéen a marqué un très joli but. Quoiqu’il en soit, la trêve internationale lui a certainement permis de se vider la tête, après avoir passé ses premiers jours dans le marasme lyonnais.

Un marasme dont il est le seul rayon de soleil.

