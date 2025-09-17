S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

L’avenir de Rúben Amorim se jouera lors des trois prochains matchs

KM
L’avenir de Rúben Amorim se jouera lors des trois prochains matchs

Trois matchs pour rester rouge.

Défait par le rival Manchester City dimanche dernier, Manchester United serait proche de perdre son entraîneur, Rúben Amorim. Selon Sky Sports, l’entraîneur portugais n’aurait plus que trois matchs pour sauver son poste. Prochains adversaires : Chelsea, Brentford et Sunderland.

Après une médiocre quinzième place la saison passée, les Red Devils ont la seule satisfaction d’avoir gagné une place au classement, en pointant désormais à la quatorzième place. Le média anglais affirme aussi que l’entraîneur de 40 ans serait en train de « perdre son vestiaire ».

Avec seulement huit victoires sur ses 31 rencontres disputées sur le banc de Manchester United, Rúben Amorim affiche le pire bilan pour un entraîneur des Red Devils, devant Wilf McGuinness pendant la saison 1969-1970. Conscient de ses nombreux échecs, l’ancien entraîneur du Sporting CP a fait part de ses souffrances dimanche dernier, après sa 17e défaite en championnat. « Je sais que c’est difficile pour nos fans, mais je souffre plus qu’eux, assure-t-il. Et je ne peux pointer du doigt aucun joueur […]c’est de ma faute et nous pouvons nous améliorer. »

Les candidats à la succession

Selon le Daily Mirror, cinq noms seraient dans les petits papiers pour prendre la succession d’Amorim, dont quatre d’entre eux sont déjà actifs sur un banc : Marco Silva, entraîneur de Fulham, Andoni Iraola, coach de Bournemouth, Mauricio Pochettino, actuel entraîneur des États-Unis, et Oliver Glasner, coach de Crystal Palace. Gareth Southgate, ancien entraîneur de la sélection anglaise, complète cette liste de prétendants.

S’ils veulent ruiner leur carrière, ils savent à qui répondre.

Une saison record pour les affluences en Europe

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Logo de l'équipe Manchester City
Manchester City surclasse United
  • Premier League
  • J4
  • Manchester City-Manchester United (3-0)
Manchester City surclasse United

Manchester City surclasse United

Manchester City surclasse United
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!