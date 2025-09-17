L’avenir de Rúben Amorim se jouera lors des trois prochains matchs

Trois matchs pour rester rouge.

Défait par le rival Manchester City dimanche dernier, Manchester United serait proche de perdre son entraîneur, Rúben Amorim. Selon Sky Sports, l’entraîneur portugais n’aurait plus que trois matchs pour sauver son poste. Prochains adversaires : Chelsea, Brentford et Sunderland.

Après une médiocre quinzième place la saison passée, les Red Devils ont la seule satisfaction d’avoir gagné une place au classement, en pointant désormais à la quatorzième place. Le média anglais affirme aussi que l’entraîneur de 40 ans serait en train de « perdre son vestiaire ».

Ruben Amorim dominates the headlines on today's back pages as several newspapers report that he is losing the confidence of his Manchester United squad and may only have 'three games to save his job'. 🗞️ pic.twitter.com/Vf2Hpo0kG0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 17, 2025

Avec seulement huit victoires sur ses 31 rencontres disputées sur le banc de Manchester United, Rúben Amorim affiche le pire bilan pour un entraîneur des Red Devils, devant Wilf McGuinness pendant la saison 1969-1970. Conscient de ses nombreux échecs, l’ancien entraîneur du Sporting CP a fait part de ses souffrances dimanche dernier, après sa 17e défaite en championnat. « Je sais que c’est difficile pour nos fans, mais je souffre plus qu’eux, assure-t-il. Et je ne peux pointer du doigt aucun joueur […]c’est de ma faute et nous pouvons nous améliorer. »

Les candidats à la succession

Selon le Daily Mirror, cinq noms seraient dans les petits papiers pour prendre la succession d’Amorim, dont quatre d’entre eux sont déjà actifs sur un banc : Marco Silva, entraîneur de Fulham, Andoni Iraola, coach de Bournemouth, Mauricio Pochettino, actuel entraîneur des États-Unis, et Oliver Glasner, coach de Crystal Palace. Gareth Southgate, ancien entraîneur de la sélection anglaise, complète cette liste de prétendants.

S’ils veulent ruiner leur carrière, ils savent à qui répondre.

