László Bölöni : « On a passé un examen d’agressivité »

Yes, we can !

Giflé à Rennes le week-end dernier, Metz a bien réagi en prenant son premier point de la saison contre l’OM, dans un stade Saint-Symphorien survolté (2-2). László Bölöni a livré son analyse de la rencontre, avec lucidité, en conférence de presse. « Marseille a beaucoup de joueurs avec une très bonne efficacité, une attaque avec des joueurs vraiment intéressants. C’était une bête touchée par les Grecs, ils sont venus pour ne pas faire d’autres erreurs. Ils ont été les plus forts dans le jeu », a reconnu le coach des Grenats, heureux de voir ses hommes faire preuve de personnalité face à un tel adversaire.

« On a passé un examen d’agressivité. J’ai posé la question : on est capable de faire ça, comme Reims (qui avait embêté l’OM lors de la première journée, NDLR) ? On a augmenté notre niveau par rapport à Rennes. Cette volonté et cet état d’esprit nous ont permis d’arracher les deux buts, même si on a eu de grosses situations de marquer. Ce n’est pas rien contre Marseille », a-t-il souligné, en saluant pour exemple le caractère affiché par Cheikh Sabaly, auteur de l’égalisation sur une frappe déviée. « L’agressivité, le culot, l’audace de tenter, si tu les as, ça donne une autre tenue, les pourcentages s’ajoutent. La prochaine fois, on doit être plus vigilant, encore un peu plus efficace et garder ces valeurs. » Le Roumain a terminé sa conférence de presse en évoquant les rumeurs de départ entourant deux de ses titulaires, Youssef Maziz et Georges Mikautadze. « Ils ont été parfaits l’année dernière. On a réussi en partie grâce à leur talent, leur envie de progresser. (Au sujet de Mikautadze) Si jamais il y a un départ, il prend un petit peu de mon âme, et c’est toujours un peu douloureux », a-t-il conclu, la mine fermée.

Quelqu’un a un paquet de mouchoirs ?