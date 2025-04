Lamine Yamal chipe un record à Kylian Mbappé

Toujours plus jeune.

Il n’a pas son permis de conduire, il ne peut pas entrer en boîte de nuit, mais Lamine Yamal enchaîne les records de précocité dès qu’on lui met un ballon dans les pieds.

Le record était chez Mbappé depuis 2017

L’international espagnol a encore frappé, ce mercredi soir, en signant un magnifique but contre l’Inter pour ramener le Barça à 2-1 en première période. À 17 ans et 292 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire des demi-finales de Ligue des champions.

Il fait donc mieux que Kylian Mbappé, qui détenait ce record depuis le 9 mai 2017. À l’époque, celui qui évoluait sous les couleurs de l’AS Monaco avait planté contre la Juventus à l’âge de 18 ans et 140 jours, malgré la défaite des hommes du Rocher et de leur élimination aux portes de la finale.

Bon courage pour aller le chercher, celui-ci.

