Une première période dingue entre le Barça et l’Inter

Le Barça et l’Inter ont livré une première période magnifique, ce mercredi soir, en demi-finales allers de Ligue des champions. Marcus Thuram avait annoncé la couleur au bout de 30 secondes de jeu, avec une talonnade splendide pour ouvrir le score, avant que son passeur Denzel Dumfries ne l’imite d’une très jolie reprise pour permettre à l’Inter de faire le break.

DÉBUT DE MATCH FOU 🤯 Thuram ouvre le score d'une magnifique madjer ! La rencontre est à suivre dès maintenant sur CANAL+ 🖥️#BARINT | #UCL pic.twitter.com/aRvYZdkR6X — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2025

Sauf que ce Barça n’a peur de rien, à l’instar de Lamine Yamal, incroyable de justesse et de beauté avec un ballon dans les pieds. C’est le jeune Espagnol, même pas 18 ans, qui a relancé les siens avec un but magnifique. Un bijou et une très belle action collective pour l’égalisation signée Ferran Torres. 2-2, balle au centre. À noter, quand même, que Jules Koundé est sorti sur blessure.

MAIS QUEL FESTIVAL DE YAMAL 😍 L’Espagnol permet au Barça de revenir à 1 but de l’Inter ! Ce match de folie est à suivre en direct sur CANAL+ 🖥️#BARINT | #UCL pic.twitter.com/SJjpK5A2OU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2025

ÉGALISATION DE FERRAN TORRES ! Mais que dire du travail de Pedri et Raphinha ?! 😱#BARINT | #UCL pic.twitter.com/5iWtBsE3Wb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2025

