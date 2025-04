Vidéo : le but magnifique et record de Marcus Thuram contre le Barça

Les Français n’ont pas de temps à perdre.

Après l’ouverture du score rapide d’Ousmane Dembélé contre Arsenal ce mardi soir, Marcus Thuram a décidé de répondre à son pote de l’équipe de France en faisant encore mieux.

L’attaquant des Bleus n’a eu besoin que de 30 secondes pour lancer la deuxième demi-finale aller, entre le Barça et l’Inter. Sur un centre de Denzel Dumfries, Thuram a claqué une magnifique talonnade pour envoyer le ballon au fond des filets et refroidir les Catalans d’entrée.

DÉBUT DE MATCH FOU 🤯 Thuram ouvre le score d'une magnifique madjer ! La rencontre est à suivre dès maintenant sur CANAL+ 🖥️#BARINT | #UCL pic.twitter.com/aRvYZdkR6X — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2025

Sa quatrième réalisation en Ligue des champions cette saison, et surtout le but le plus rapide de l’histoire des demi-finales de C1.

