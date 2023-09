L’agresseur de Pablo Marí condamné à 19 ans de prison

En octobre dernier, Andrea Tombolini était entré dans un centre commercial aux abords de Milan, armé d’un couteau avant de poignarder six personnes en faisant un mort. Parmi les victimes se trouvait Pablo Marí, défenseur de l’AC Monza. Ce lundi, le procès de l’agresseur a rendu un verdict de 19 ans et 4 mois de prison, la peine maximale requise par le parquet, selon les informations de la Rai. L’homme de 47 ans avait, depuis, été transféré d’un premier service psychiatrique, à une communauté protégée en résidence surveillée. Souffrant de troubles psychologiques, il n’est pas certain qu’il soit en mesurer de séjourner derrière les barreaux.

Le footballeur espagnol, lui, a fait son retour sur les pelouses deux mois après son agression. Auparavant, il avait passé plusieurs jours à l’hôpital, subi de longues semaines de soins pour « une blessure assez profonde dans le dos », et surtout se rétablir psychologiquement après avoir vu une personne mourir devant lui.

